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    Шоу-біз

    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой

    • Сьогодні, 13:28
    • Розсилка

    Виктор Бронюк признался, что свою жену Татьяну «нафантазировал» в собственных снах.

    В эфире программы «Зірковий шлях» солист группы «ТIК» поведал мистическую историю знакомства со своей женой.

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    «Снится и снится. Вдруг мы приехали в Ивано-Франковск. Нас встречает организатор, и я вижу, что это девушка и место из моих собственных снов. И все, у меня картинка склеилась. Можно сказать, что я с первого момента знал: это моя будущая жена», – рассказал Бронюк .

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    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой
    Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой

    Так, музыкант сразу признался девушке в своих чувствах, а уже через полгода Виктор сделал любимой предложение. Хотя официально они поженились через год после знакомства, дату своей первой встречи помнят и празднуют.


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