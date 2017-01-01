Фронтмен группы «ТIК» рассказал, как познакомился с женой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктор Бронюк признался, что свою жену Татьяну «нафантазировал» в собственных снах.

В эфире программы «Зірковий шлях» солист группы «ТIК» поведал мистическую историю знакомства со своей женой.

«Снится и снится. Вдруг мы приехали в Ивано-Франковск. Нас встречает организатор, и я вижу, что это девушка и место из моих собственных снов. И все, у меня картинка склеилась. Можно сказать, что я с первого момента знал: это моя будущая жена», – рассказал Бронюк .

Так, музыкант сразу признался девушке в своих чувствах, а уже через полгода Виктор сделал любимой предложение. Хотя официально они поженились через год после знакомства, дату своей первой встречи помнят и празднуют.