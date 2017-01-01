Конец отношениям? Меган Маркл недовольна принцем Гарри

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Если вам показалось, что Меган Маркл души не чает в принце Гарри и все готова ему простить, то вы ошиблись.

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Гарри перебрал настолько сильно, что во время танца не удержался и свалился на официантку, а та, в свою очередь, разбила весь поднос.

Журналистам The Daily Mirror удалось выяснить, что Меган и Гарри покинули вечеринку в числе первых не потому, что принцу стало очень неловко, а потому, что актриса попросту на него разозлилась.

По словам инсайдеров, Маркл очень беспокоит пристрастие Гарри к алкоголю, и его неумение себя контролировать.

«Меган было очень стыдно за Гарри. Она не может поверить, что он мог так себя повести. Несмотря на то, что она в курсе про его бурные вечеринки в юности, она надеялась, что Гарри остепенится ради нее», — признался инсайдер журналистам.

Джерело: graziamagazine.ru