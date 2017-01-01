Красотка Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой невестой Голливуда

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Звезда «Красавицы и чудовища» по гонорарам обогнала Кэмерон Диаз и Дженнифер Лоуренс

Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. По сообщениям западных СМИ, гонорар 26-летней актрисы за роль в фильме «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast) составил 17,5 млн долларов. Экранизация популярной сказки, премьера которой прошла 16 марта, уже собрала в мировом прокате 750 млн долларов.

Второе место в списке самых «дорогих» актрис досталось Дженнифер Лоуренс: за участие в заключительной части «Голодных игр» актрисе заплатили 15 млн долларов.

Это не первый раз, когда Уотсон лидирует в топе самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2010 году звезда «Гарри Поттера» заняла 14 место рейтинга с ежегодным доходом от 15 до 20 млн долларов. Уотсон, которой на тот момент не было и 20-ти лет, обогнала в рейтинге таких актрис, как Кэмерон Диаз, Сандра Буллок и Сара Джессика Паркер.

Таким образом, Эмма стала самой юной высокооплачиваемой актрисой в истории кино. Состояние Уотсон оценивается в 70 млн долларов.