Легендарная Барбра Стрейзанд празднует 75-летие

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Подборка фото знаменитой актрисы

Сегодня, 24 апреля, звезда американского кинематографа и легендарная певица Барбра Стрейзанд отмечает 75-летний юбилей.

Барбра Стрейзанд начинала как певица — и в каждом десятилетии с 1960-х до 2010-х выдавала альбомы, возглавлявшие влиятельный чарт журнала Billboard.

Чуть позже она попробовала себя в качестве актрисы — и уже первый фильм (музыкальная комедия 1968 года «Смешная девчонка») принес ей премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

У нее вообще много наград — добрый десяток «Грэмми», два «Оскара» (второй Стрейзанд получила в 1976-м за лучшую песню к «Рождению звезды»), четыре «Золотых глобуса», две телевизионные «Эмми». У нее около двадцати ролей в кино и на телевидении, семь режиссерских работ, 24 студийных альбома и семь концертников. Кроме того, она очень близко знакома зрителям мультсериала «Южный парк» (где является олицетворением зла), а также автором «Эффекта Стрейзанд», который означает, что запрет информации в интернете приводит только к большему ее распространению.

Джерело: Газета.Ру