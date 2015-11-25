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    Легендарная Барбра Стрейзанд празднует 75-летие

    • Сьогодні, 14:29
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    Подборка фото знаменитой актрисы

    Сегодня, 24 апреля, звезда американского кинематографа и легендарная певица Барбра Стрейзанд отмечает 75-летний юбилей.

    Барбра Стрейзанд начинала как певица — и в каждом десятилетии с 1960-х до 2010-х выдавала альбомы, возглавлявшие влиятельный чарт журнала Billboard.

    Чуть позже она попробовала себя в качестве актрисы — и уже первый фильм (музыкальная комедия 1968 года «Смешная девчонка») принес ей премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

    У нее вообще много наград — добрый десяток «Грэмми», два «Оскара» (второй Стрейзанд получила в 1976-м за лучшую песню к «Рождению звезды»), четыре «Золотых глобуса», две телевизионные «Эмми». У нее около двадцати ролей в кино и на телевидении, семь режиссерских работ, 24 студийных альбома и семь концертников. Кроме того, она очень близко знакома зрителям мультсериала «Южный парк» (где является олицетворением зла), а также автором «Эффекта Стрейзанд», который означает, что запрет информации в интернете приводит только к большему ее распространению.

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    Роберт Редфорд и Барбра Стрейзанд в фильме «Какими мы были» (1973)
    Барбра Стрейзанд и Луи Армстронг — победители 7-й ежегодной церемонии «Грэмми», Нью-Йорк, 1965 год
    Барбра Стрейзанд в фильме «Хелло, Долли!» (1969)
    Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд в фильме «Знакомство с Факерами» (2004)
    Источник: Kevin Lamarque/Reuters Барбра Стрейзанд и ее супруг Джеймс Бролин во время получения президентом США Бараком Обамой звания «Посол человечества» в Лос-Анджелесе, 2014 год
    Источник: Lucas Jackson/Reuters Певица Барбра Стрейзанд и дизайнер Донна Каран на мероприятии Фонда Клинтона в Нью-Йорке, 2012 год
    Источник: Lucas Jackson/Reuters Барбра Стрейзанд во время церемонии вручения премии «Тони» в Нью-Йорке, 2016 год
    Первая леди США Хиллари Клинтон и певица Барбра Стрейзанд во время мероприятия с участием президента Билла Клинтона, 1995 год
    Источник: Blake Sell/Reuters Джек Николсон, Клинт Иствуд и Барбра Стрейзанд на сцене во время вручения премий «Оскар» за фильм Иствуда «Непрощенный», 1993 год
    Майкл Блумберг и Барбра Стрейзанд на ужине в Белом доме, 2013 год
    Легендарная Барбра Стрейзанд празднует 75-летие

    Джерело: Газета.Ру

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