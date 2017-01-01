  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Легионер «Динамо»: В память об Украине я заберу с собой флаг и вышиванку

    • Сьогодні, 12:51
    • Розсилка
    Данило Силва
    Данило Силва

    Ключевой игрок клуба принял решение покинуть «Динамо»

    Бразильский защитник Данило Силва, который накануне неожиданно расторг контракт с киевским «Динамо», признался, что за 7 лет проникся украинской культурой. Легионер «бело-синих» заявил, что заберет с собой на родину флаг Украины и вышиванку.

    «Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой я проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна. В память об Украине я заберу с собой флаг Украины и вышиванку. Я их храню дома, и они будут у меня висеть на видном месте», - приводит слова 30-летнего бразильца пресс-служба киевлян.

    Напомним, накануне стала известна истинная причина ухода Данило Силвы из «Динамо». Он решил продолжить свою карьеру в Бразилии.

     

    Читайте також
    футбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ