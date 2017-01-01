Легионер «Динамо»: В память об Украине я заберу с собой флаг и вышиванку

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Данило Силва

Ключевой игрок клуба принял решение покинуть «Динамо»

Бразильский защитник Данило Силва, который накануне неожиданно расторг контракт с киевским «Динамо», признался, что за 7 лет проникся украинской культурой. Легионер «бело-синих» заявил, что заберет с собой на родину флаг Украины и вышиванку.

«Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой я проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна. В память об Украине я заберу с собой флаг Украины и вышиванку. Я их храню дома, и они будут у меня висеть на видном месте», - приводит слова 30-летнего бразильца пресс-служба киевлян.

Напомним, накануне стала известна истинная причина ухода Данило Силвы из «Динамо». Он решил продолжить свою карьеру в Бразилии.