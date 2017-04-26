Леонтьев, попавший в список «Миротворца», пригласил украинцев «к нам, в Крым»

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Валерий Леонтьев

Таким образом 68-летний артист отреагировал на попадание в список сайта «Миротворец»

Российский исполнитель Валерий Леонтьев вместе с певицами Нюшей и Ириной Аллегровой попал в список сайта «Миротворец» из-за выступления в Крыму.

Нельзя сказать, что Леонтьев сильно расстроился. Но он придумал вариант, как украинцы, учитывая сложившиеся обстоятельства, могут посетить его концерт.

«Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России и, безусловно, жаль, что некоторое время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход – приезжайте к нам, в Крым!» – заявил артист в интервью МК.

Отметим, что, кроме Леонтьева, в список «Миротворца» попали музыкант Сергей Шнуров и актер Стивен Сигал.