Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
Новинський передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України
фото: Facebook / Вадим Новинский

Екснардеп опублікував світлину з Румунії, заявивши, що вогонь, який він доправляв з Єрусалиму, вже «на українській землі»

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Екснардеп опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото Новинський.

Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною. До України ж сам Новинський не потикає носа. Він передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України. Відстань від Сучави до кордону з Україною біля 40 кілометрів, а до Чернівців, приблизно, 80 кілометрів. У коментарях під дописом прихильники Московської церкви висловлювали очікування, що вогонь зовсім скоро прибуде саме до Чернівців.

До слова, за п'ять годин до публікації цієї світлини, Новинський робив допис із Благодатним вогнем з Єрусалима.

Новинський у храмі під час сходження Благодатного вогню
Новинський у храмі під час сходження Благодатного вогню
фото: скріншот відео

Прикметно, що сім років тому Новинський запевняв журналістів, що не має власного літака, а орендує чартери у разі потреби.

Нагадаємо, мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті у Крокус-Сіті-холі, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у РФ та звинуватив українців у черствості до росіян. 

Раніше стало відомо, що підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще рядом осіб ведуть кампанію з підтримки РПЦ в Україні та за її межами.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ініціювала арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху Вадиму Новинському. 

Читайте також:

Теги: бізнес Вадим Новинський Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Люди, використовуючи старі мирні практики ухилення від оподаткування, не відчувають війну»
«Донатами не прикриєшся». Гетманцев попередив податкових ухилянтів
16 квiтня, 15:44
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
19 квiтня, 15:29
Олена Зеленська зустрілася з дружиною Фредеріка X – королевою-консортом Марі
Зеленська під час візиту в Данію продемонструвала два стильні образи (фото)
16 квiтня, 13:56
Офіс генпрокурора хоче передати ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА
Київський «Гулівер» може отримати нового управителя
24 квiтня, 15:56
Роботи допомагають рятувальникам
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи
21 квiтня, 17:00
Олексій Кучеренко: Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
27 квiтня, 15:07
Уряд РФ порекомендував зовнішньоторговельним компаніям перейти до бартерних операцій, які були однією з причин дефолту 1998 року
Професор Ліпсіц: Економіка Росії йде у тіньову, кримінальну, бандитську сферу
1 травня, 07:30
Найбільше нових ФОПів за перший квартал 2024 року у Києві
З початку року українці відкрили рекордну кількість ФОПів
1 травня, 17:11
Томіленко закликав журналістів не давати медійні майданчики «очевидному ворогу свободи слова і хейтеру медійників»
Національна спілка журналістів закликає ЗМІ бойкотувати Безуглу
30 квiтня, 19:07

Суспільство

Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військових
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військових
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
53K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
46K
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
43K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
41K
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну
24K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua