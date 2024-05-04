«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)

Екснардеп опублікував світлину з Румунії, заявивши, що вогонь, який він доправляв з Єрусалиму, вже «на українській землі»

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Екснардеп опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото Новинський.

Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною. До України ж сам Новинський не потикає носа. Він передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України. Відстань від Сучави до кордону з Україною біля 40 кілометрів, а до Чернівців, приблизно, 80 кілометрів. У коментарях під дописом прихильники Московської церкви висловлювали очікування, що вогонь зовсім скоро прибуде саме до Чернівців.

До слова, за п'ять годин до публікації цієї світлини, Новинський робив допис із Благодатним вогнем з Єрусалима.

Новинський у храмі під час сходження Благодатного вогню фото: скріншот відео

Прикметно, що сім років тому Новинський запевняв журналістів, що не має власного літака, а орендує чартери у разі потреби.

Нагадаємо, мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті у Крокус-Сіті-холі, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у РФ та звинуватив українців у черствості до росіян.

Раніше стало відомо, що підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще рядом осіб ведуть кампанію з підтримки РПЦ в Україні та за її межами.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ініціювала арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху Вадиму Новинському.