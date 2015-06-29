Лолита Милявская: Вы делаете все, что бы я забыла украинский язык

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Скандальная певица прокомментировала запрет въезда в Украину.

Пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую. Об этом певица рассказала в видеоролике, который опубликовала на своей официальной страничке в соцсети Facebook.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда и я не могу проведать своего ребенка, который заболел. Мне запрещен въезд в Украину», - заявила в опубликованном ролике певица.

По словам Лолиты Милявской, причиной запрета въезда в Украину стала ее концертная деятельность на территории аннексированного Крыма в 2015 году.

После того, как певице был запрещен въезд в Украину, Милявскую посадили на поезд Одесса-Москва. Скандальная певица записала еще одно видеообращение, в котором пожаловалась, что не понимает причин запрета:

«Мне все приносят соболезнования. Надо сказать, что даже пограничники приносят соболезнования. Все очень тактично. Я родилась в Украине, работала в Киеве и я не понимаю, почему СБУ так поступает. Вы делаете все, что бы я забыла украинский язык. Вы делаете все возможное, что бы не было мирного существования», - сказала певица.