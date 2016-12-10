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    Шоу-біз

    Мадонна подала заявление на усыновление еще двух детей

    • Сьогодні, 18:37
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    Артистка станет многодетной мамой

    Скандальная певица Мадонна после бранной речи в адрес Трампа поразила новостью о предстоящем пополнении в семье.

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    Так, артистка уже подала заявление на усыновление двоих малышей, пишет BBC.

    Звезда появилась в суде африканской страны Малави городе Лилонгве, чтобы заявить о намерении усыновить двух детей.

    К слову, в семье звезды воспитываются усыновленные ранее дети из Африки: Дэвид Банда (с 2006-го года и Мерси Джеймс ( с 2009-го).

    Также у Мэдж есть двое детей - Лурдес и Рокко - от предыдущих отношений.

    Напомним, после длительной волокиты было решено, что старший сын Мадонны, Рокко, должен проживать ражом с отцом – режиссером Гайєм Риччи. 

    Джерело: ТСН

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