Мадонна подала заявление на усыновление еще двух детей

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Артистка станет многодетной мамой

Скандальная певица Мадонна после бранной речи в адрес Трампа поразила новостью о предстоящем пополнении в семье.

Так, артистка уже подала заявление на усыновление двоих малышей, пишет BBC.

Звезда появилась в суде африканской страны Малави городе Лилонгве, чтобы заявить о намерении усыновить двух детей.

К слову, в семье звезды воспитываются усыновленные ранее дети из Африки: Дэвид Банда (с 2006-го года и Мерси Джеймс ( с 2009-го).

Также у Мэдж есть двое детей - Лурдес и Рокко - от предыдущих отношений.

Напомним, после длительной волокиты было решено, что старший сын Мадонны, Рокко, должен проживать ражом с отцом – режиссером Гайєм Риччи.

Джерело: ТСН