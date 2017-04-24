Мария Яремчук попала в больницу

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Мария Яремчук. Кадр со съемок видеоклипа «Ти в мені є»

Украинскую певицу и дочь народного артиста Украины Назария Яремчука прооперировали.

Сексапильная певица, которая недавно презентовала видеоклип на песню «Ти в мені є», оказалась на больничной койке.

На своей страничке в соцсети Instagram певица опубликовала снимок из палаты, но не уточнила, какую именно ей делали операцию.

После операции артистка решила посмотреть американский мультсериал «Симсоны».

Напомним, что Мария Яремчук не первый раз попадает в больницу. В последний день съемок видеоклипа «Ти в мені є», артистку госпитализировали на Бали.