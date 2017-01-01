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    Масленица-2017: когда и как празднуют в Украине

    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка
    Как будут праздновать Масленицу в Украине в 2017 году
    Как будут праздновать Масленицу в Украине в 2017 году

    В каких числах и как украинцы будут отмечать Масленицу в 2017 году

    Масленица – один из самых популярных праздников зимы. Прежде чем рассказать о традициях и обрядах, связанных с «блинной неделей», поделимся с вами главными фактами о ней.

    • Когда празднуется: перед Великим постом. Согласно календарю 2017 года, Масленицу отмечают с 20 по 26 февраля.
    • Тип праздника: народно-христианский.
    • Главные традиции: печь блины и делать вареники. Также на этот праздник сжигают чучело Масленицы.
    • Что празднуют: проводы зимы.

    Как давно празднуют Масленицу

    Масленица, как и многие народные праздники, возникла в Украине еще до прихода христианства и символизировала встречу зимы с весной, прощание со стужей и приветствие солнца. Согласно древним традициям, во время масленичной недели непременно жгли чучела, которые символизировали плодородие, а пепел развеивали по ветру, чтобы добавить земле плодовитости.

    Христианство добавило свои нюансы празднования зимних гуляний – Масленицу стали отмечать строго перед Великим постом, ведь дальше наступал строгий запрет жирной пищи и плясок.

    Ежегодно Масленицу отмечают в разное время – последняя неделя перед Великим постом зависит от даты празднования Пасхи. Традиционно масленичная неделя не могла обойтись без атрибутов праздника, так хорошо нам известных по фильмам, - катание на санях и ледовых горах, поедание блинов и вареников.

    Со временем многие традиции Масленицы забылись, но в народной памяти остались основные – каждый день масленичной недели, как игра, что-то символизирует.

    Первый день Масленицы  – «Встреча»

    Масленица в виде чучела
    Масленица в виде чучела

    Дети сооружали в этот день куклу из соломы и наряжали ее, собирались и ходили от дома к дому, а хозяйки угощали ребят блинами.

    В этот день женщины отдавали первый испеченный блин нищему, чтобы помянуть усопших.

    После обеда молодежь и дети шли кататься со снежных горок – народная примета гласила: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен.

    Второй день Масленицы – «Заигрыш»

    В этот день молодые люди искали себе пару: парни приглядывались к девушкам, а те украдкой строили глазки понравившимся мужчинам. Вся масленая неделя способствовала сватовству, чтобы после Великого поста отыграть свадьбу.

    Третий день Масленицы – «Лакомка»

    Одна из главных традиций масленицы – печь блины
    Одна из главных традиций Масленицы – печь блины

    Среда Масленицы ознаменовалась тем, что тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Молодожены в этот день надевали свои свадебные наряды, а холостые продолжали смотрины.

    В среду непременно накрывали столы с вкусной едой, в том числе блинами. В этот день позволялось есть столько, сколько хочется, ни в чем себя не ограничивая.  К блинам подавали сыры, молоко, сметану и масло.

    Четвертый день Масленицы – «Разгуляй»

    Экватор празднования – это «Разгуляй», который также именовали «Разгульный четверок», «Разгул» или «Перелом».

    В четверг гуляли все – и дети, и старики. В этот день устраивали знаменитые кулачные бои и взятие снежных стенок. Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.

    Пятый день Масленицы – «Тещины вечерки»

    В пятницу тещи приходили к зятьям на блины. Молодые люди готовили блины из посуды и ингредиентов, которые им прислала теща.

    Шестой день Масленицы – «Золовкины посиделки»

    В конце масляной недели чучело Масленицы сжигали
    В конце масляной недели чучело Масленицы сжигали

    В субботу потчевали семью мужа: молодая жена звала к себе на блины родственников супруга. Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра устраивали гуляния с песнями и плясками.

    Седьмой день Масленицы – «Прощеное воскресенье»

    Седьмой, последний день Масленицы был особым. Гуляния сбавляли обороты, перед Великим постом люди хотели духовно очиститься. В основном, просили прощения друг у друга: «Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват  пред тобою».

    А стандартный ответ: «Бог простит».

    Блины же в этот день относили на кладбище и оставляли на могилах, чтобы помянуть своих предков.

    Украинские приметы на Масленицу

    • Если на Масленицу поскупишься, то за год разоришься. Щедрые угощения для семьи и гостей – залог благополучия на год.
    • Если первый блин румяный, красивый, то это к здоровью. Бледный сулит болезни.
    • Тонкий первый блин предвещает легкую жизнь.
    • Дырочки в первом блине символически обозначают количество детей в доме.
    • Припек посредине первого блина говорит о будущей верности мужа. А если сбоку – станет посматривать по сторонам.
    • Ровные края первого блина – к благополучному замужеству.
    • Один из первых блинов незамужняя девушка должна вынести первому встречному и спросить имя. Так и будут звать ее суженого.
    • Чем больше блинов хозяйка напечет, тем больше будет солнечных дней.
    • На Масленицу принято выбрасывать и сжигать все старое.
    • Кто дальше скатится с корки на Масленицу, у того будет лучший урожай льна.
    • Детям нужно сделать свистульки. Чем больше они на них посвистят, тем скорее птицы прилетят.
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