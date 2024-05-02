Головна Думки вголос Ігор Тишкевіч
search button user button menu button
Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

glavcom.ua
Шойгу можна зробити «цапом-відбувайлом» після війни, списавши на нього всі проблеми і невдачі
фото з відкритих джерел

До 2024 року Путін забезпечував собі владу за рахунок постійної конкуренції між так званими «Вежами Кремля»

Про проблеми низки близьких Шойгу функціонерів Міністерства Оборони, гадаю, читали багато хто. Затримання заступника міністра Тимура Іванова, обшуки у персон такого порядку неможливі без згоди Путіна і Патрушева. Отже, є ймовірність зміни міністра оборони? Не факт. Справа в іншому.

Для розуміння ситуації зроблю невеликий екскурс в історію політичних еліт. До 2024 року Путін забезпечував собі владу за рахунок постійної конкуренції та балансу інтересів між кількома групами еліт, так званими «Вежами Кремля». Причому жодна з них не мала повного набору ресурсів для самостійного перехоплення й утримання влади. Йдеться про:

  • економічній базі – наявності «власних» фінансів, матеріальних ресурсів у масштабах, більших, ніж необхідно на фінансування «профільної» діяльності групи, можливість захистити свою «економічну складову» від зазіхань інших груп (замкнутість системи)
  • силовому блоці – згаданий вище захист активів, фінансової складової, вплив на слідчі органи і наявність підконтрольних збройних підрозділів (може бути як власна СБ у великому обсязі, так і ПВК або «свої» люди у ФСБ, МО, РГ)
  • Політичному блоці – наявність підконтрольних депутатів Держдуми, свої політичні проєкти (здатні увійти в думу і законодавчі збори в регіонах)
  • Регіони – кількість підконтрольних губернаторів у Суб'єктах Федерації, наявність місцевих політичних проєктів (рівня законодавчих зборів у регіонах)
  • Медіа – власні або підконтрольні інформаційні ресурси з охопленням 5 млн і більше.
  • Кадри – йдеться про систему добору і підготовки кадрів для участі в політичній активності або управлінні державою.

Усередині груп є свої лінії напруженості, своя конкуренція. І та сама відсутність повного набору ресурсів, але вже для «внутрішньогрупової боротьби». У «Вежі Силовиків» особливо, оскільки там є щонайменше 4 групи (відомства), які жорстко конкурують, та інтереси (ставленики) інших веж на керівних постах. Наприклад у ФСВП, Слідкомі, Прокуратурі, ФСБ.

Детально про систему еліт описано в доповіді «Вежі Кремля», опублікованій Інститутом Майбутнього трохи більше року тому.

Але у 2024 система дещо трансформувалася. Путін вистоює умовний «нео-царизм». У новій системі роль Веж дещо знижується, зате з'являється чітко окреслене «близьке коло». Я їх називав «бояри». Vadym Denysenko у своєму дослідженні «синдикат 20-и». Ми з Вадимом однаково бачимо загальний характер змін у системі, але розходимося у баченні механізму формування групи «бояр» або «синдикату». Але загальна суть у тому, що крім конкуренції «Веж» (а їхня роль поступово знижуватиметься) виникає нова лінія конкуренції між «боярами». Де кожен із них так само прагнутиме отримати максимальний набір ресурсів. Про всяк випадок.

І тут давайте оцінимо процеси, що відбуваються навколо Міністерства Оборони.

  1. Африканський ресурс. Активність на Африканському континенті переформатовується зі створенням «Африканського корпусу». Який перехоплює значну частину відповідальності структур ПВК «Вагнер», але так само займатиметься гуманітарними та бізнес-проєктами. Тобто з'являється така собі «військова корпорація». Яка гурується ГУ ГШ, на чолі її стоять люди з відомства, причому ті, хто активно співпрацював (або був в орбіті впливу) з Пригожиним. Але формально це все ж таки Міністерство Оборони. І міністр може спробувати (за вдалого для себе збігу обставин) перехопити вплив над напрямком.
  2. Виплати учасникам війни від Міністерства оборони. Йдеться не тільки про «зарплати» або «бойові», а й про «гробові». Простіше кажучи, у відомства Шойгу з'являються гроші, які можна активно роздавати «звичайним громадянам». А якщо ти «годуєш» громадян, твій вплив на політичні процеси зростає кратно.
  3. Будівництво. Структури МО відповідають за будівництво військових містечок (а це і сім'ї офіцерів, і контрактників) для створюваних підрозділів. Але крім цього сьогодні вони будують у прикордонних областях, на окупованих територіях. Причому як оборонні споруди, так і житло, об'єкти інфраструктури. Ба більше, завдяки «військовій темі» будівельники-партнери Шойгу різко активізувалися в Криму і «відвоювали» втрачені раніше частки місцевого будівельного ринку.

Тобто Сергій Кужугетович, який сьогодні безсумнівно претендує на роль «боярина» або учасника «синдикату 20», отримує колосальний ресурс. Насамперед політичний. Адже саме його відомство своїми виплатами дає змогу значній частині сімей різко поліпшити якість життя. І його відомство відповідає за житло за програмами переселення (згадуємо політику заміщення населення, яку РФ сьогодні проводить на окупованих територіях). І його ж відомство дає роботу на будівництвах (починаючи від укріпрайонів, закінчуючи житлом і навіть залізницями). А до всього цього Шойгу може спробувати отримати у своє розпорядження і «Африку».

Таке посилення, природно, не дуже до душі конкурентам з інших «Веж». А так само конкурентам із числа силовиків. Насамперед Патрушеву, який вже отримав «боярський статус». І його давньому товаришеві Чемезову.

Що вони можуть зробити? Атакувати Шойгу недоцільно – він занадто публічний і поки що птах високого польоту. Шойгу можна зробити «цапом-відбувайлом» після війни, списавши на нього всі проблеми і невдачі. А сьогодні не можна допустити його посилення, зокрема фінансового. Значить треба бити по замах. І як підтвердження цьому вчорашні повідомлення про затримання та обшуки саме у «будівельників». Список вражає. До нього входять такі підрядники МО, як «Олімпстрой», «Стройпроект», «Олімпсітістрой», щонайменше десяток невеликих регіональних компаній. І, нарешті, «Військово-будівельна компанія», де керівником наглядової ради є особисто Шойгу.

Атака ведеться структурами ФСБ (спасибі Патрушеву), Слідкому (а це вже Чемезов) і навіть, щодо дрібних фірм, МВС (а це вже сфера Золотова). Одним словом, одразу кілька бояр вирішили осадити колегу, який зарвався. Б'ють не по ньому, а по оточенню.

Чи будуть добивати? А ось тут треба стежити за долею Тетяни Шевцової, яка відповідає за фінансовий напрям у Міністерстві оборони. Ну і за поведінкою (йому нічого поки що не загрожує) Юнус-Бека Євкурова, який курирує «Африканський корпус». Що далі цей генерал буде від Шойгу, то гіршими будуть справи у Сергія Кужугетовича.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Сергій Шойгу путін путінський режим ПВК Вагнера росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литовський політик: Потрібно інвестувати в трансформацію Росії через перемогу України
Європарламентар поскаржився на комплекс, який заважає Заходу допомогти Україні розгромити Путіна
5 квiтня, 07:45
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24
«Ашан» вийшов із ринку Росії
Торгова група «Ашан» продала свій бізнес у Росії студенту з Татарстану
16 квiтня, 08:57
За словами Путіна, вражаючи енергетику, Росія бореться з українською оборонною промисловістю
Удари по українській енергетиці. Путін розказав, як він пожалів українців
11 квiтня, 22:20
Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року
Путін зібрався в Китай
25 квiтня, 21:52
Особовий склад та військова техніка миротворчого контингенту РФ залишили територію Кяльбаджарський район
Російські військові виходять із Карабаху
17 квiтня, 13:35
18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої
Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW
19 квiтня, 05:05
В Україні втретє за день лунав сигнал повітряної тривоги
В Україні втретє за день лунав сигнал повітряної тривоги
25 квiтня, 14:25
На прохання Лукашенка Росія «повернула» ядерну зброю Білорусі
Лукашенко заявив, що РФ передала Білорусі десятки ядерних боєприпасів
25 квiтня, 23:40

Ігор Тишкевіч

«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?
Чого боїться Лукашенко. Аналіз його виступу
Чого боїться Лукашенко. Аналіз його виступу
Про рівень розуміння Китаю в країнах ЄС і США
Про рівень розуміння Китаю в країнах ЄС і США
Путін і смерть Навального
Путін і смерть Навального
«Чарівний пендель» для Лукашенка, або Як працює «натяк Китаю»
«Чарівний пендель» для Лукашенка, або Як працює «натяк Китаю»
Нова приватна військова компанія в Буркіна-Фасо. У чому задум РФ
Нова приватна військова компанія в Буркіна-Фасо. У чому задум РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
12K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5858
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5406
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua