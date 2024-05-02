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Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Путін не втрачає надії активної співпраці із КНР
фото із відкритих джерел

Путін вирушить у травні до Китаю, і проситиме Сі Цзіньпіна розблокувати банківські платежі

Російський диктатор Володимир Путін, який у травні планує відвідати Китай, обговорюватиме із Сі Цзіньпіном вирішення проблеми банківських платежів, зокрема аналог системи SWIFT для країн БРІКС. Про це пишуть журналісти Reuters з посиланням на джерела у російських бізнес-колах.

За словами одного із співрозмовників агентства, бізнес чекає, що після візиту Путіна до Пекіна – першої закордонної поїздки російського президента після інавгурації на п'ятий термін – ситуація з транзакціями через китайські банки може покращитись.

З початку року кредитні організації КНР почали закривати рахунки російським і білоруським компаніям, а також різко посилили перевірки платіжних операцій, змушуючи бізнес використовувати підпільні схеми з безліччю посередників у третіх країнах.

«Не проходять навіть звичайні платежі, – скаржиться одне із джерел Reuters. –  Із Росії гроші йдуть, а у Китаї банк-кореспондент затримує платіж і не пускає далі. Гроші повертаються навіть не за підсанкційний товар». Внаслідок постачання китайських товарів до Росії почали різко скорочуватися – на 14% у березні, за оцінками Інституту Гайдара.

Бізнес чекає, що проблема, можливо, вирішуватиметься через систему обміну фінансовими повідомленнями в рамках БРІКС. «Робочі групи восени обговорюватимуть рішення. Але це довгий процес – узгодження та поєднання систем», – зазначає джерело Reuters.

На китайські товари, за оцінками Інституту Гайдара, припадає 43% всього імпорту в Росію, який за підсумками минулого року становив $285 млрд. Для Китаю ж Росія вторинний за значимістю ринок збуту, на який припадає лише 3% постачань, наголошують експерти. позиції у товарообігу Китаю міцно займають недружні до Росії країни, що посилює ризики зниження постачання при загрозі запровадження вторинних санкцій».

«Ми для китайських банків не є пріоритетом», –  згодне джерело Reuters.

«Незважаючи на те, що товарообіг з Росією у Китаю перевищив $200 млрд, все одно зі США та Євросоюзом він у рази більший, тому вони не жертвуватимуть своїм ринком заради платежів російським компаніям», – нарікає він.

Офіційною темою переговорів Путіна із Сі Цзіньпіном Кремль називає «питання міжнародної та регіональної стабільності». «Росія і Китай – це країни суверенні, які дорожать своїм суверенітетом, які зазнають тиску Заходу і досить впевнено стоять на ногах для того, щоб цей тиск витримувати», – говорив минулого тижня «рупор Кремля»  Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна на пресконференції  26 квітняне відповіла на запитання, чи поїде вона з Путіним до Китаю.

«Щодо міжнародних платежів, загалом ми бачимо посилення ризику вторинних санкцій та ускладнення платежів. Ми з нашими партнерами в контакті, щоб дивитися на те, як можна полегшити платежі. Тому що торгівля, зовнішньоекономічна торгівля з дружніми країнами активно зростає, і, звісно, ​​це має супроводжуватись надійною системою платежів», – сказала Набіулліна.

До слова, відразу три країни тиснуть на ОАЕ щодо зупинки роботи із Росією. Після Туреччини та Китаю, яким США та Євросоюз пред'явили претензії через надання Росії допомоги у закупівлі санкційних товарів, настала черга Об'єднаних Арабських Еміратів. Причому тиск на ОАЕ із закликом припинити діяльність компаній, які поставляють до Росії заборонені західними країнами товари, чинили одночасно США, ЄС та Велика Британія. Про це пише Reuters з посиланням на трьох знайомих із ситуацією людей.

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Теги: росія Дмитро Пєсков диктатор БРІКС ринок бізнес гроші торгівля путін Китай Сі Цзіньпін

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