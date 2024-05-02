Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
У східних, північно-східних та південно-східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів
В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим, як повідомляє Укргідрометцентр, оголошено жовтий рівень небезпеки.
«Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів», – йдеться в повідомленні.
Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.
Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області.
Як свідчать дані багаторічних спостережень метеорологів, у травні середня місячна температура повітря складає 13-17 градусів, в гірських районах 7-12 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, місцями в Сумській області та гірських районах 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.
Абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів, в Одеській, Луганській та в Криму до 38-39 градусів, в гірських районах 26-29 градусів тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних та Вінницькій областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.
Стійкий перехід середньої добової температури через +15 градусів у бік підвищення (кліматичний показник початку метеорологічного літа) відбувається переважно у другій, на Закарпатті та півдні країни - у першій декаді травня.
До слова, квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними спостережень середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.
Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.
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