Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей

У східних, північно-східних та південно-східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів

В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим, як повідомляє Укргідрометцентр, оголошено жовтий рівень небезпеки.

«Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Карта заморозків 4 та 5 травня на території України фото інфографіка Українського гідрометеорологічного центру

Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області.

Як свідчать дані багаторічних спостережень метеорологів, у травні середня місячна температура повітря складає 13-17 градусів, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, місцями в Сумській області та гірських районах 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів, в Одеській, Луганській та в Криму до 38-39 градусів, в гірських районах 26-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних та Вінницькій областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.

Стійкий перехід середньої добової температури через +15 градусів у бік підвищення (кліматичний показник початку метеорологічного літа) відбувається переважно у другій, на Закарпатті та півдні країни - у першій декаді травня.

До слова, квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними спостережень середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.