Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто з жінок зобов’язаний стати на військовий облік: список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто з жінок зобов’язаний стати на військовий облік: список
З 18 травня обов'язковому взяттю на військовий облік підлягатимуть жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю
фото: Depositphotos

Українки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані виключно добровільно

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року, запроваджує обов’язковий військовий облік для деяких категорій жінок.

Зокрема, доповнюється ст. 1 закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Відповідно до неї, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони України. Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно.

При цьому прописано гендерну рівність. Тобто жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.

Перелік спеціальностей та професій, які зобов’язують жінок стати на військовий облік:

  • фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології.

Варто додати, що норма про військовий облік жінок-медиків діє з 1992 року. Відповідно до неї, обліку підлягають ті, хто відповідає віковим (до 60 років) та медичним критеріям проходження служби (визначаються військово-лікарською комісією).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Читайте також:

Теги: жінка закон медицина Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
3 квiтня, 20:03
В Україні давно пропонують жорсткіше контролювати роботу Telegram
Нардеп пояснив, чому Telegram небезпечний
3 квiтня, 23:34
Лукашенко підписав закон про SMS-повістки
Лукашенко дозволив вручати білорусам SMS-повістки
6 квiтня, 12:17
Владиславу-Марію виписали додому з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри
У Львові медики виходили дитину, яка народилася з вагою 600 грамів
21 квiтня, 16:05
Фаріон каже, що була у компартії 1 рік
Фаріон розповіла про свою «співпрацю» з комуністичним режимом
17 квiтня, 19:00
Конгрес розглядає питання допомоги Україні
Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів
20 квiтня, 20:47
Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів
Палата представників схвалила допомогу Україні: реакція Зеленського та конгресменів (відео)
20 квiтня, 21:21
Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів по Україні Росія використовує супутникові дані
Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній
Вчора, 16:59
Нині Збройні сили Данії складаються з 9 тисяч контрактників та 4700 призовників
Одна з країн ЄС планує запровадити обов'язковий призов для жінок
29 квiтня, 21:57

Суспільство

Хто з жінок зобов’язаний стати на військовий облік: список
Хто з жінок зобов’язаний стати на військовий облік: список
Міжнародні правозахисники підтвердили страту українських воїнів, які здалися в полон
Міжнародні правозахисники підтвердили страту українських воїнів, які здалися в полон
Американський генерал пояснив, що стане першочерговими цілями для Atacms
Американський генерал пояснив, що стане першочерговими цілями для Atacms
Як підтвердити право на відстрочку через інвалідність дружини: роз’яснення юриста
Як підтвердити право на відстрочку через інвалідність дружини: роз’яснення юриста
Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту
Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту
Побував у самому пеклі «Азовсталі». Згадаймо 20-річного Павла Лисобея
Побував у самому пеклі «Азовсталі». Згадаймо 20-річного Павла Лисобея

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
18K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
9348
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5079
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної
3647
Пропагандисти РФ не знають, зачищають вони чи визволяють українські міста
3465
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua