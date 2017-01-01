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    Майли Сайрус расплакалась во время выступления на Billboard Music Awards 2017

    • Сьогодні, 17:27
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    В минувшие выходные в США прошла церемония на Billboard Music Awards 2017, на которой Майли Сайрус исполнила свою новую песню под названием Malibu. Собственная лирика так растрогала певицу, что Майли расплакалась прямо на сцене.

    В интервью Billboard несколько дней назад, комментируя Malibu, Майли призналась, что, если бы ей три года назад кто-то сказал, что она напишет эту песню, то она ни за что бы не поверила. Свой новый хит Сайрус посвятила Лиаму Хемсворту, помолвку с которым она возобновила год назад. Сейчас в отношениях Майли и Лиама царит полная идиллия, они разобрались в своих проблемах и наслаждаются отношениями. Выступление певицы объявила ее сестра, заявив, что сейчас Майли счастливее, чем когда-либо.

    Полное выступление Майли на Billboard Music Awards 2017, в конце которого певица расплакалась:

    Джерело: popcornnews

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