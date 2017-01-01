Майли Сайрус расплакалась во время выступления на Billboard Music Awards 2017
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В минувшие выходные в США прошла церемония на Billboard Music Awards 2017, на которой Майли Сайрус исполнила свою новую песню под названием Malibu. Собственная лирика так растрогала певицу, что Майли расплакалась прямо на сцене.В интервью Billboard несколько дней назад, комментируя Malibu, Майли призналась, что, если бы ей три года назад кто-то сказал, что она напишет эту песню, то она ни за что бы не поверила. Свой новый хит Сайрус посвятила Лиаму Хемсворту, помолвку с которым она возобновила год назад. Сейчас в отношениях Майли и Лиама царит полная идиллия, они разобрались в своих проблемах и наслаждаются отношениями. Выступление певицы объявила ее сестра, заявив, что сейчас Майли счастливее, чем когда-либо.
Полное выступление Майли на Billboard Music Awards 2017, в конце которого певица расплакалась:
Here is the full Miley's performance at Billboard Music Awards! #Mileybu pic.twitter.com/FyIqBsL1AD— Miley Cyrus Source (@MileySourceNews) 22 мая 2017 г.
Джерело: popcornnews