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    Мэрайя Кэри ходит на свидания с бывшим мужем

    • Сьогодні, 15:35
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    <span>Мэрайя Кэри и&nbsp;Ник Кэннон с&nbsp;детьми</span>
    instagram.com/mariahcarey/
    Мэрайя Кэри и Ник Кэннон с детьми

    Говорят, нельзя входить в одну реку дважды, но Мэрайю Кэри, похоже, это не пугает: на днях 47-летнюю певицу застали на свидании с бывшим мужем и отцом ее детей Ником Кэнноном.

    Экс-возлюбленные мило болтали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, активно флиртовали друг с другом и покинули заведение вместе, уехав с черного входа. Примечательно и то, что буквально несколько дней назад Мэрайя поделилась в инстаграме снимком, где они с Ником лежат на кровати и читают детям сказку. «Семья», — подписала фото певица.

    Напомним, что пара поженилась в 2008 году, а уже через три года у супругов родились близняшки — дочь Монро и сын Мороккан. Однако рождение детей не спасло брак: уже в 2014 году Ник подал на развод с Мэрайей. Говорят, певица была так сильно расстроена, что даже на некоторое время потеряла голос. А вот теперь, кажется, Кэри выглядит очень счастливой в компании бывшего мужа. Обиды забыты?

    #bedtimestories #demkids #family @nickcannon

    Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

    Джерело: graziamagazine.ru

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