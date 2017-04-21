Мэрайя Кэри ходит на свидания с бывшим мужем
- Сьогодні, 15:35
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Говорят, нельзя входить в одну реку дважды, но Мэрайю Кэри, похоже, это не пугает: на днях 47-летнюю певицу застали на свидании с бывшим мужем и отцом ее детей Ником Кэнноном.
Экс-возлюбленные мило болтали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, активно флиртовали друг с другом и покинули заведение вместе, уехав с черного входа. Примечательно и то, что буквально несколько дней назад Мэрайя поделилась в инстаграме снимком, где они с Ником лежат на кровати и читают детям сказку. «Семья», — подписала фото певица.
Напомним, что пара поженилась в 2008 году, а уже через три года у супругов родились близняшки — дочь Монро и сын Мороккан. Однако рождение детей не спасло брак: уже в 2014 году Ник подал на развод с Мэрайей. Говорят, певица была так сильно расстроена, что даже на некоторое время потеряла голос. А вот теперь, кажется, Кэри выглядит очень счастливой в компании бывшего мужа. Обиды забыты?
Джерело: graziamagazine.ru