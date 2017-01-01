Мэрайя Кери потратила $34 тыс. на сундук

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Мэрайя устроила своему менеджеру пышный день рождения в Западном Голливуде

Мэрайя Кери рассталась с женихом, миллиардером Джеймсом Пекером, из-за своей неуемной любви к роскошной жизни и непомерным тратам. Но жизнь ничему не учит певицу. Она даже не думает хотя бы немного измениться. Наоборот: она продолжает спускать бешеные деньги. На подарок своему менеджеру Стэлле Булочниковой она, например, потратила $34 тыс. доларов.

Мэрайя устроила Стелле пышный день рождения в Западном Голливуде в ресторане Catch LA. Кери подарила Стелле огромный сундук Louis Vuitton. «Она выкатила его с заднего входа, а в руке у нее были бенгальские огни. За ней шла прислуга с шампанским, и они тоже несли огни», — рассказал инсайдер порталу Page Six.

Дочери Булочниковой на подарки тоже не поскупились – они подарили матери сумку Balenciaga.

Напомним, что Мэрайя начала работать со Стеллой ровно два года назад. Булочникова называет себя «русским диктатором» и отчаянно хочет стать звездой. Когда она познакомилась с Кери, то надеялась, что певица сделает ее звездой мирового масштаба. Пока певческая карьера Булочниковой не светит, но с Кери она работает до сих пор (и с большим удовольствием