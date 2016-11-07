Мэрайя Кэри выложила откровенный снимок с молодым бойфрендом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, в личной жизни 46-летней Мэрайя Кэри действительно все наладилось: певица нашла свое счастье в лице 33-летнего танцора Брайана Танака.

Их роман продолжается вот уже несколько месяцев и, по словам Кэри, новый возлюбленный стал настоящим спасением для нее после разрыва с миллиардером.

Сейчас пара наслаждается обществом друг друга и радует поклонников совместными снимками, а иногда и очень пикантными.

На днях Мэрайя выложила фото, на котором целуется с Брайаном. «Никто не знает, что это значит, но провокация двигает людьми», — подписала снимок звезда. Кажется, пара больше не собирается скрываться! Кстати, в недавнем интервью Мэрайя призналась, что именно с Брайаном она может быть собой. Так неужели певица наконец нашла настоящую любовь?

Джерело: graziamagazine.ru