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    Мэрайя Кэри выложила откровенный снимок с молодым бойфрендом

    • Сьогодні, 17:35
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    Кажется, в личной жизни 46-летней Мэрайя Кэри действительно все наладилось: певица нашла свое счастье в лице 33-летнего танцора Брайана Танака.

    Их роман продолжается вот уже несколько месяцев и, по словам Кэри, новый возлюбленный стал настоящим спасением для нее после разрыва с миллиардером.

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    Сейчас пара наслаждается обществом друг друга и радует поклонников совместными снимками, а иногда и очень пикантными.

    На днях Мэрайя выложила фото, на котором целуется с Брайаном. «Никто не знает, что это значит, но провокация двигает людьми», — подписала снимок звезда. Кажется, пара больше не собирается скрываться! Кстати, в недавнем интервью Мэрайя призналась, что именно с Брайаном она может быть собой. Так неужели певица наконец нашла настоящую любовь?

    Джерело: graziamagazine.ru

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