Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского фестиваля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С 17 по 28 мая на Лазурном берегу во Франции состоится одно их самых престижных мероприятий в мире кинематографа — 70-я премия Каннского фестиваля.

Ведущей церемонии открытия и закрытия станет Моника Беллуччи, которая дебютировала в этой роли на фестивале в 2003 году. Актриса не пропускает это мероприятие и каждый год становится его почетной гостьей. А 11 лет назад она удостоилась чести быть членом жюри.

Впервые Моника появилась на красной дорожке фестиваля в 2000 году, когда представляла фильм Стивена Хопкинса «Под подозрением». Через два года итальянка вновь блеснула на церемонии, но уже в качестве актрисы сыгравшей одну из главных ролей в нашумевшей ленте Гаспара Ноэ «Необратимость». Тогда эта картина произвела небывалый ажиотаж как среди гостей церемонии, так и среди челнов жюри.

Джерело: graziamagazine.ru