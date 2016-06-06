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    Шоу-біз

    На известную певицу напал слон

    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка

    С популярной певицей Викой из «НеАнгелов» в Таиланде случился забавный случай

    С участницей популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Викторией Смеюхой случился курьезный случай во время ее отпуска на острове Пхукет (Таиланд).

    Видео этого инцидента певица опубликовала в своем Instagram.

    Дело в том, что Вика решила ближе познакомиться с местными слонами и накормить их бананами.

    Пока певица позировала для эффектных фото и видео на фоне животных, один из слонов заприметил ее роскошные волосы и принялся тянуть за них.

    Артистка испугалась, принялась кричать, а работник зоопарка помог ей высвободить волосы.

    Поклонники певицы тут же принялись комментировать этот ролик, обратив также внимание на роскошную фигуру певицы в купальнике: «Интересный сюжет! А фигура... равных нет!».

    Джерело: Апостроф

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