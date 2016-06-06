На известную певицу напал слон

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С популярной певицей Викой из «НеАнгелов» в Таиланде случился забавный случай

С участницей популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Викторией Смеюхой случился курьезный случай во время ее отпуска на острове Пхукет (Таиланд).

Видео этого инцидента певица опубликовала в своем Instagram.

Дело в том, что Вика решила ближе познакомиться с местными слонами и накормить их бананами.

Пока певица позировала для эффектных фото и видео на фоне животных, один из слонов заприметил ее роскошные волосы и принялся тянуть за них.

В детстве мне часто говорили: "купи слона, а ты возьми и купи". И вот подвернулся удачный случай. Даже имя придумали игривому малышу. Видео опубликовано ВИКТОРИЯ неАнгелы (@vikanablack) Янв 14 2017 в 9:40 PST

Артистка испугалась, принялась кричать, а работник зоопарка помог ей высвободить волосы.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать этот ролик, обратив также внимание на роскошную фигуру певицы в купальнике: «Интересный сюжет! А фигура... равных нет!».

Джерело: Апостроф