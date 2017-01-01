Найем анонсировал интимное видео из своей квартиры

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фото: podrobnosti.ua Мустафа Найем

Будут ли попытки это видео опубликовать? Наверное, будут – Найем

Народный депутат Мустафа Найем в программе Дмитрий Гордона на «112 канале» заявил, что на него существует компромат интимного характера. Речь идет о съемках видео в квартире депутата, которые велись во времена президентства Януковича.

По словам Найема, его предупреждали о подобном видео и о возможности его публикации. «Я точно знаю, какую жизнь прожил. Нет компромата, который касался бы моей политической или финансовой истории, или того, что касается коррупции. Точно знаю, что есть съемки в моей квартире – это было во времена Януковича. Я знаю, что съемки были после его ухода. Меня об этом предупреждали, более того, об этом писал в интернете в комментариях конкретный журналист (если надо будет, я это опубликую)», - заявил народный депутат.

Как отметил Найем, скорее всего, это видео находится у близких людей к СБУ и народному депутату Сергею Пашинскому. «Будут ли попытки это видео опубликовать? Наверное, будут. Но вопрос в том, что я это внутренне понимаю и не испытываю по этому поводу страха», - добавил Найем.