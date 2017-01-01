Не жалко: Бейонсе одела пятилетнюю дочь в платье за 26 тысяч долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помните кутюрное платье малышки Блу Айви за 10 тысяч долларов? Забудьте! Бейонсе пошла еще дальше и на закрытую премьеру фильма «Красавица и Чудовище» одела дочь в платье за 26 тысяч долларов.

Вот это, признаем, размах — даже Мелания Трамп, наверняка, редко себе позволяет такие наряды. Почему такое дорогое? Зеленое платье с розовыми вставками сделано из тончайшего шелка и украшено жемчужинами и кристаллами.

Впрочем, платье Бейонсе вряд ли сильно уступало в цене наряду дочери. Певица надела зеленое платье в пол из той же коллекции, которое идеально подчеркнуло округлившиеся формы звезды, благодаря глубокому декольте.

Примечательно, что надев такие дорогие наряды ради премьеры, на красную дорожку звездное семейство так и не вышло. Джей Зи, Бейонсе и Блу Айви посетили премьеру тайно и устроили личную фотосессию в коридорах кинотеатра El Capitan.

Джерело: graziamagazine.ru