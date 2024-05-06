Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» ФСБ

Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен.

Їх затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагажаємо, СБУ затримала в Одесі зловмисника, який наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість.