Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен
фото: пресслужба СБУ

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» ФСБ

Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

«Служба безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів», – йдеться у повідомленні СБУ.
Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. 

Їх затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагажаємо, СБУ затримала в Одесі зловмисника, який наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість.

Теги: СБУ Умань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська хакерська група Blackjack з кібердепартамент СБУ провели спільну спецоперацію
Українські хакери зламали базу воєнно-промислового комплексу РФ
8 квiтня, 12:54
Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі
Правоохоронці розпочали провадження щодо переслідування журналіста «Слідства.Інфо»
8 квiтня, 15:14
Жінці загрожує до 12 років тюрми
Cоратниця Шарія намагалася зірвати мобілізацію в Україні
9 квiтня, 14:56
Фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами
26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ
11 квiтня, 00:28
Неповнолітній хорист (на фото праворуч) після обшуків єпархії виїхав з України через цькування друзів
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку
11 квiтня, 14:00
Стаття Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність з'явилась у травні 2022 року
Деякі працівники «поліції ДНР» не колаборанти? СБУ шокувала відповіддю
18 квiтня, 18:22
Затриманий ексдепутат перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення
Готували нові обстріли Херсонщини: СБУ затримала «на гарячому» агентів ФСБ
22 квiтня, 10:40
Унаслідок атаки спалахнула пожежа
СБУ атакувала нафтобази у Смоленській області: деталі спецоперації
24 квiтня, 11:12
Вітюк після відсторонення проходив службу в бойовому підрозділі ДКІБ
Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка
1 травня, 20:30

Події в Україні

Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)
Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
15K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
11K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
11K
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
7362
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
5616
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua