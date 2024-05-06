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Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
Мусульмани стають не бажаними гостями у Німеччині
фото із відкритих джерел

Близько опитаних 52% німців погодилися із твердженням про те, що Німеччина «більше не повинна приймати біженців із мусульманських країн»

Більшість жителів Німеччини виступає проти подальшого прийому біженців з країн із переважно мусульманським населенням, а також висловлює побоювання, що німці можуть стати національною меншістю у власній країні. Про це свідчать результати опитування, проведені інститутом INSA для порталу новин Nius.

Близько 52% респондентів «повністю» або «частково» погодилися із твердженням про те, що Німеччина «більше не повинна приймати біженців із мусульманських країн». Лише 34% опитаних негативно поставилися до цієї пропозиції та заявили, що надмірний приплив біженців, які сповідують іслам, не викликає у них занепокоєння. Ще 14% учасників дослідження не змогли визначитись із відповіддю. Як зазначають представники соціологічного інституту, більшість громадян ФРН виступає, зокрема, за те, щоб запровадити безстрокову заборону на прийом біженців з ісламських країн.

«Незалежно від того, як слід оцінювати цю позицію з юридичної точки зору, жителі Німеччини однозначно відкидають нинішню міграційну політику офіційної влади», – наголосило видання.

Крім того, понад 54% опитаних висловили побоювання у зв'язку з тим, що німці можуть стати національною меншістю у власній країні. Лише 37% респондентів відкинули відповідне твердження. Як наголошує видання, це свідчить про те, що занепокоєння у зв'язку з кардинальною зміною етнічної структури населення Німеччини відчуває не лише «права чи ультраправа меншість».

Близько 57% учасників опитування також погодились із твердженням, що неконтрольована міграція вже призвела до зміни окремих районів у німецьких містах. Трохи більше третини (36%) респондентів заявили, що «перебувають не в Німеччині» під час відвідин «етнічних анклавів». Крім того, майже дві третини громадян ФРН вважають, що в країні існує проблема «расизму щодо білих». Лише 22% опитаних відкинули відповідне твердження.

У ході опитування більшість учасників (58%) також заявила про невтішні результати заходів щодо інтеграції біженців, при цьому три чверті респондентів (75%) висловили думку, що ситуація перевантажує соціальну систему, зокрема систему шкільної освіти. У дослідженні, що проходило з 26 по 29 квітня, взяли участь 2004 громадянина Німеччини віком від 18 років.

До слова, більшість українських біженців у Німеччині досі не знайшли роботу. Як пише Bild, зараз у ФРН зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з них 716 тис. працездатного віку – від 15 до 65 років. При цьому лише 113 тис. мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 тис. частково зайняті. «Таким чином частка працюючих українців – 21% від працездатних і 13,5% від загальної кількості», – підсумовує видання. У коментарях Bild українські біженці називають різні причини свого безробіття. Деякі зазначають, що допомоги, які вони отримують від соціальної служби, «дуже хороші» і їх вистачає на життя.

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Теги: біженці населення безробіття Німеччина

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