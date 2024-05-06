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Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
Парад у Москві 9 травня 2023 року
фото з відкритих джерел

Планується, що у параді Путіна візьмуть участь понад 9000 осіб та 70 одиниць техніки

9 травня у Росії традиційно пройде «парад Перемоги», проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

Наразі відомо, що на парад у Москві приїде президент Киргизії Садір Жапаров. Як повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу киргизького лідера, 8-9 травня він здійснить робочий візит до Москви. «Садир Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді Перемоги 9 травня у Москві», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до Росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня, Про це повідомляє російський РБК. 

Москву збирається 8 та 9 травня відвідати також казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв, розповів посол у Росії Даурен Абаєв. При цьому він не уточнив, чи збирається політик бути присутнім на параді.

Повідомляється, що у параді 9 травня в Москві візьмуть участь понад 9 тис. осіб та 70 одиниць техніки.

Минулого року на параді Перемоги в Москві були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії – Садір Жапаров, президент Таджикистану – Емомалі Рахмон, президент  Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, президент Білорусії – Олександр Лукашенко, прем'єр Вірменії та керівник Туркменії Сердар Бердимухамедов.

Нагадаємо, посійська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ.

Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті. Раніше проведення «Безсмертного полку» скасували в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській та Псковській областях.

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Також, у тимчасово окупованому Криму на 9 травня не буде проводитися парад та пропагандистська хода «Безсмертний полк». Це пов’язано з питаннями «забезпечення безпеки». Про це повідомив кримський зрадник Сергій Аксьонов.

«Проведення 9 травня військового параду і ходи «Безсмертного полку» в республіці Крим не планується. Це пов'язано з питаннями забезпечення безпеки», – зазначив він.

Аксьонов додав, що святкові заходи відбудуться, але в «інших форматах».

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація. 

Шойгу розповів, що до складу пішої колони включено полки, батальйони, роти за видами та родами військ, розрахунки учасників так званої «СВО», суворовських, нахімовського, кадетського та музичного училищ, юнармійців, військовослужбовців-жінок, козаків та зведений військовий оркестр.

 

Теги: росія путін парад

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