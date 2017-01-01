Николай Тищенко показал трогательные фото с крестин сына

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Новый ведущий скандальной программы «Ревизор» покрестил сына в Выдубицком монастыре

Крестины состоялись 10 мая в Киеве.

«Сын вел себя очень хорошо, немножко поплакал, но, как только его окропили святой водой, замолчал, и начал завороженно наблюдать за всем. Такое вот волшебство», - отметил ресторатор и телеведущий Николай Тищенко.

По словам ведущего, оформлением мероприятия от начала и до конца занималась молодая жена ресторатора и он остался очень доволен результатом:

«У жены свое ивент-агентство, так что я даже не сомневался, что Алла организует нашему малышу праздник на высшем уровне. Дизайн и рецепт торта придумывали всей семьей, было решено делать его с ангелами – ангелами-хранителями нашего сына. А ресторан украсили красивыми воздушными шарами и свечами», - продолжил Тищенко.

Крестным папой малыша стал лучший друг Николая, с которым они знакомы уже 17 лет. А крестной мамой – лучшая подруга Аллы Тищенко и, по совместительству, коллега по бизнесу. К слову, имя малыша Николай по-прежнему держит в секрете.