Павел Табаков, Оксана Муха и Нудик из «Пиккардийской терции» озвучили украинский мультфильм о Крещении



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На праздник Крещения любимые сказочные герои «Рождественской сказки» заговорили известными голосами: Ангел певица Оксана Муха, Чертик обладатель титула «Голос страны» Павел Табаков, Чертова Бабушка и Хозяин – участник коллектива «Пиккардийская терция» Ярослав Нудик.

«Это большая радость работать над чем-то, что создается для детей, – говорит певец Павел Табаков. – К тому же эти мультфильмы – украинского производства, что также очень ценно».

«Дети – лучшие критики, их не обманешь, не введешь в заблуждение, – уверена Оксана Муха. – Они сразу скажут: нравится или не нравится. Предыдущие серии «Рождественской сказки» мой сын Данилко смотрел с удовольствием и все спрашивал, когда же следующая часть».

«Хорошая традиция сложилась – ежегодно накануне зимних праздников мы с коллегами озвучиваем украинские мультфильмы, – добавляет «пиккардиец» Ярослав Нудик. – И каждый год эта работа очень творческая и вдохновенная».

Премьера очередного мультфильма из серии «Рождественская сказка» состоится на Крещение, 19 января, на телеканалах Украины, а также в сети. Кроме того, мультипликационную историю покажут во всех основных центрах украинской диаспоры – чтобы сделать подарок на зимние праздники всем маленьким украинцам во всем мире!