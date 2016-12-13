Пинк переезжает с семьей в Австралию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пинк не раз признавалась в интервью в любви к Австралии, и сами австралийцы охотно отвечали ей взаимностью, о чем свидетельствовали полные залы на концертах и лидирующие позиции ее песен в хит-парадах.

Сегодня инсайдеры сообщили, что Пинк вместе с мужем Кэри Хартом, дочерью Уиллоу и сыном Джеймсом решилась на переезд в австралийский штат Виктория.

На это ее вдохновила телеведущая Эллен Дедженерес, которая недавно приобрела в Морнингтон Пенинсуле особняк, пишет журнал Hello.

Пинк обратилась к тому же агенту по недвижимости, который работал с Эллен. По словам инсайдеров, Пинк уже «нашла дом, который ей действительно нравится». Особняк находится в престижном районе Пенинсула, его еще называют аналогом Малибу. В нем находятся дома богатых и знаменитых людей и имеется закрытая пляжная территория.