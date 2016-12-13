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    Пинк переезжает с семьей в Австралию

    • Сьогодні, 16:21
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    Пинк не раз признавалась в интервью в любви к Австралии, и сами австралийцы охотно отвечали ей взаимностью, о чем свидетельствовали полные залы на концертах и лидирующие позиции ее песен в хит-парадах.

    Сегодня инсайдеры сообщили, что Пинк вместе с мужем Кэри Хартом, дочерью Уиллоу и сыном Джеймсом решилась на переезд в австралийский штат Виктория.

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    На это ее вдохновила телеведущая Эллен Дедженерес, которая недавно приобрела в Морнингтон Пенинсуле особняк, пишет журнал Hello.

    Пинк обратилась к тому же агенту по недвижимости, который работал с Эллен. По словам инсайдеров, Пинк уже «нашла дом, который ей действительно нравится». Особняк находится в престижном районе Пенинсула, его еще называют аналогом Малибу. В нем находятся дома богатых и знаменитых людей и имеется закрытая пляжная территория.  

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