Платья-комбинации и красная помада: звездный стиль Тины Кароль

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Особенности стиля «самой красивой» звезды украинского шоу-бизнеса

За прошедшие пару лет карьера знаменитости взлетела вверх — Тина Кароль стала бессменным тренером шоу «Голос країни», выпустила несколько клипов и массу новых песен. Совсем недавно на церемонии журнала Viva Тину Кароль уже в третий раз признали самой красивой женщиной Украины.

За последнее время стиль одежды знаменитости значительно изменился. Повзрослев морально и физически, Кароль стала выглядеть более сдержанно и куда более изысканно. Тысячи поклонников считают ее настоящей иконой стиля. Что именно Тина Кароль привнесла в моду. Вот 7 ее «фирменных» фишек.

Красная помада

На старте карьеры будущая знаменитость выглядела бы нелепо в таком образе, но зрелой женщине яркая помада невероятно к лицу. Этот цвет уже прочно ассоциируется у всех со сценическим образом Кароль.

Пижамный стиль

Многие концертные и повседневные платья Тины напоминают элегантное шелковое белье – комбинации и пижамы. Но мода последних лет на ее стороне.

Шляпы

В конце концов, шляпка — это то, что делает женщину женщиной, считали модницы прошлых веков. Их уверенность переняла и Тина Кароль: разнообразной формы и размеров шляпы — частый элемент ее наряда.

Этника

Ну кто же из украинских звезд в последние годы не примерил вышиванку. Яркие платья, рубашки и вышивка на аксессуарах — еще один запоминающийся элемент стиля Тины.

Цветочный принт

Здесь главное — знать меру. Если цветочный принт подобран со вкусом, он делает образ нежным и женственным.

Чокер

Модный аксессуар этого сезона появился на Тине Кароль задолго до того, как это стало мейнстримом.

Пиджаки

Элегантная часть строгого костюма отлично сочетается в образах Кароль и с повседневным, и с вечерним стилем.

Подготовлено по материалам: liza.ua