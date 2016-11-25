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    Платья-комбинации и красная помада: звездный стиль Тины Кароль

    • Сьогодні, 16:09
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    Особенности стиля «самой красивой» звезды украинского шоу-бизнеса

    За прошедшие пару лет карьера знаменитости взлетела вверх — Тина Кароль стала бессменным тренером шоу «Голос країни», выпустила несколько клипов и массу новых песен. Совсем недавно на церемонии журнала Viva Тину Кароль уже в третий раз признали самой красивой женщиной Украины.

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    За последнее время стиль одежды знаменитости значительно изменился. Повзрослев морально и физически, Кароль стала выглядеть более сдержанно и куда более изысканно. Тысячи поклонников считают ее настоящей иконой стиля. Что именно Тина Кароль привнесла в моду. Вот 7 ее «фирменных» фишек.

    Красная помада

    На старте карьеры будущая знаменитость выглядела бы нелепо в таком образе, но зрелой женщине яркая помада невероятно к лицу. Этот цвет уже прочно ассоциируется у всех со сценическим образом Кароль.

    Пижамный стиль

    Многие концертные и повседневные платья Тины напоминают элегантное шелковое белье – комбинации и пижамы. Но мода последних лет на ее стороне.

    Шляпы

    В конце концов, шляпка — это то, что делает женщину женщиной, считали модницы прошлых веков. Их уверенность переняла и Тина Кароль: разнообразной формы и размеров шляпы — частый элемент ее наряда.

    Этника

    Ну кто же из украинских звезд в последние годы не примерил вышиванку. Яркие платья, рубашки и вышивка на аксессуарах — еще один запоминающийся элемент стиля Тины.

    Цветочный принт

    Здесь главное — знать меру. Если цветочный принт подобран со вкусом, он делает образ нежным и женственным.

    Чокер

    Модный аксессуар этого сезона появился на Тине Кароль задолго до того, как это стало мейнстримом.

    Пиджаки

    Элегантная часть строгого костюма отлично сочетается в образах Кароль и с повседневным, и с вечерним стилем.

    Подготовлено по материалам: liza.ua

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