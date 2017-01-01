Победитель «Голосу країни-7» священник Александр объяснил свою скандальную фразу о небесной сотне

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Священник Александр Клименко, победивший в седьмом сезоне «Голосу країни-7»

Александр Клименко объяснил, что имел в виду, говоря об АТО и Революции достоинства

Победитель проекта «Голос країни-7» Александр Клименко заговорил о скандале, который разгорелся вокруг него в сети. В одном из постов в Facebook пользователи нашли высказывание священника, в котором он называет героев небесной сотни «безумцами».

Александр Клименко в эфире «Сніданку з 1+1» рассказал, что имел в виду, оставляя сообщения в Facebook об АТО, Небесной сотне и Революции достоинства.

«Что касается тех постов, было бы хорошо, если бы профессиональная журналистика была очень осторожна и внимательно дочитывала до последней буквы. Особенно, когда читаешь слова поэта, или слова человека, который привык писать. Нужно обращать внимание на наличие метафор, наличие аллегорий, наличие неоднозначных суждений. Нет. Нет в моем Facebook политических суждений, осуждения или неосуждения Майдана. Есть мои размышления на определенную злобу дня. И нигде нет осуждения тех или иных конкретных действий», - прокомментировал отец Александр.

Ранее Александр Клименко отмечал, что посты были сделаны до кровавых событий на Майдане, о чем снова напомнил. «Я уже говорил, что тот пост был вызван совершенно иными вопросами, нежели теми, которые озвучили уже потом СМИ. Это было за две недели до трагических событий на Майдане. Конечно, оно никак не могло относиться к смертям сотни тех молодых людей, которые полегли там на Майдане», - сказал отец Александр.

Он отметил, что после скандала еще раз пересмотрел свою страницу в Facebook и ничего такого скандального там не нашел. Кроме того, отец Александр готов подписаться под каждым своим словом. «Вернусь к своему Facebook. Я все же имею определенный ум. Я пересматривал свой Facebook, знаю его контент и если бы что-то было негативное с моей точки зрения, я бы действительно его удалил. Но это просто неправильная трактовка. И за каждое слово я готов ответить. За каждое», - подчеркнул Александр Клименко.

Джерело: ТСН