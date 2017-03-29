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    Победитель «Мастер Шефа» рассказал, что общего между сексом и вкусной едой

    • Сьогодні, 11:12
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    Вкусная еда – это также о любви, эмоциях, удовольствии и энергии - Клопотенко

    Победитель шоу «Мастер Шеф» на СТБ Евгений Клопотенко в своем Instagram рассказал, что объединяет секс и вкусную еду.

    « Знаете, что делает еду вкусной, а секс хорошим? Детали. Детали – это то, что вызывает сильнейший поток эмоций, который с треском проламывает ледяную броню, возбуждает, кружит голову, зажигает, сводит с ума и влюбляет. Детали – это то, что смешивает воедино наслаждение, трепет и нежность, оставляя приятное послевкусие счастья. Вкусная еда – это также о любви, эмоциях, удовольствии и энергии. Нежность сыра Бри, жгучая острота красного перца, сладость сливочного масла, легкая приторность ванили, насыщенность черного шоколада, приятная свежесть мяты, аромат лимонной цедры, мягкость тающего во рту бисквита, пряность корицы – это детали», - написал Клопотенко.

    «Детали – это то, что восхищает и запоминается. Вы можете просто нарезать капусту, заправить ее маслом, добавить соль и перец по вкусу. А можете украсить вкус блюда деталями: выбрать ароматное домашнее масло, добавить зерна тмина, выдавить лимонный сок», - поделился премудростями кулинарии Клопотенко.

    Напомним, 29-летний киевлянин, ставший лучшим шеф-поваром популярного телешоу, выигранные деньги решил потратить на улучшение питания в школьных столовых.

     

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