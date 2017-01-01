Приятный сюрприз. Майли Сайрус в крохотном бикини посвятила клип жениху

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Композиция Malibu, в которой Сайрус рассказала о своих чувствах к Хемсворту, подогреет разговоры о тайной свадьбе

Майли Сайрус выпустила первый сингл с нового альбома и презентовала в сети клип на песню Malibu, текст и мелодию которой написала сама. На эту работу 24-летней певицы напрямую повлиял ее бойфренд Лиам Хемсворт – именно об отношениях с ним Майли поет в кадре на фоне морских пейзажей и цветущих полей.

Вчера артистка опубликовала в Instagram-дневнике обложку нового сингла, сообщив в подписи, что снимок для нее сделал Лиам. 27-летний актер сфотографировал свою девушку на залитой солнцем лужайке в окружении цветов. В кадре хорошо видно кольцо на безымянном пальце левой руки Майли.

Последнее время вокруг пары циркулируют слухи о тайной свадьбе, которые спровоцировал в том числе и отец певицы, опубликовав в соцсети фотографию дочери в белом платье. Композиция Malibu, в которой Сайрус рассказала о своих чувствах к Хемсворту, лишь подогреет подобные разговоры.

Джерело: Gazeta.ua