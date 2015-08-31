Режиссер Джим Джармуша: Ничего оригинального нет. Крадите все, что вдохновляет вас или дает пищу воображению



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джим Джармуш —кинорежиссёр и сценарист, один из главных представителей американского независимого кинематографа, призёр Каннского кинофестиваля.

Последняя работа Джармуша – картина «Выживут только любовники» с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном в главных ролях – сделала его известным для широкой публики.

В День рождения режиссера мы собрали его лучшие цитаты о кино, образовании и современной поп-культуре.

1. «Учёба — это 95 % выброшенного времени и 5 % чего-то по-настоящему важного».

2. «Мы испортили нашу планету из жадности. В известном смысле что-то делать на этой планете настолько поздно, что мне важнейшими кажутся самые простые вещи, такие как беседа, или прогулка с кем-нибудь, или манера определённого облака проплывать мимо.»

3. «Критики, которых я ни во что не ставлю, стали хвалить мой фильм. Я уже подумал было, что сделал что-то не так...»

4. «Ничего оригинального нет. Крадите все, что вдохновляет вас или дает пищу воображению. Хватайте старые фильмы, новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, мосты, дорожные знаки, деревья, облака, воду, свет и тени. Для грабежа выбирайте только то, что трогает напрямик вашу душу. Если вы будете делать именно так, ваши работы (и кражи) будут аутентичными».

5. «Я придаю большое значение звуку. Он на пятьдесят процентов составляет содержание моего фильма. Я не пренебрегаю подробностями — любыми — и не терплю никакой приблизительности».

6. «Прежде чем идти против правил, с ними нужно познакомиться».

7. «Самый трудный для меня момент наступает тогда, когда, закончив работу, я понимаю, что больше не смогу к ней вернуться. Поль Валери, кажется, сказал: «Поэму не кончаешь, ее оставляешь в покое». Те же чувства испытывает режиссер по отношению к снятому фильму».

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.