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    Шоу-біз

    Сара Джессика Паркер отметила 20-летие брака

    • Сьогодні, 15:00
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    Героиня Сары Джессики Паркер Керри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» меняла мужчин как перчатки, однако в реальной жизни актриса верна одному мужчине вот уже более двадцати лет.

    На днях Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер отметили 20-ую годовщину свадьбы.

    Актеры познакомились в 1991 году на одной из вечеринок в Нью-Йорке и с тех пор не разлучались. Свадьбу Сара и Мэттью сыграли в 1997 году, а уже в 2002 они впервые стали родителями. Сейчас у пары трое детей: сын Джеймс и близняшки Табита и Мэрион, которые появились на свет 9 лет назад с помощью суррогатной матери. Таблоиды несколько раз разводили Паркер и Бродерика, приписывая им множество супружеских проблем, однако они всегда доказывали, что их любовь крепка и сильна настолько, чтобы пережить любые неприятности.

    Monday May 19th, 1997 It flew by Baby. Good golly I love you. XXX, Your wife

    Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)


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