Сексапильная Даша Астафьева начала сольную карьеру

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Даша Астафьева, фото: Валерий Вороненко

Певица спела песню «Свадьба» в белой фате

Звезда Playboy Даша Астафьева в январе представила новую, и совсем непохожую на все предыдущие, песню «Несмелая». В звучании песни, как и в клипе, Даша была одна.

25 апреля, на вручении премии «XXL Men’s Awards» ведущий церемонии объявил: «Даша Астафьева для вас! Впервые сольно! Сейчас и навсегда!».

На сцене появилась Даша в откровенном, но изысканном платье и в сопровождении шоу-балета Freedom вживую исполнила песню «Несмелая». После чего, надев белую фату, в качестве подарка гостям, представила свою новую песню «Свадьба». Постановщиками этих ярких номеров стали известные хореографы и основатели балета Freedom - Елена Коляденко и Назар Дидык.

« Несмелую» я посвятила всем мужчинам, а «Свадьбу» посвящаю всем женщинам, которые постоянно спрашивают меня «Когда свадьба?», - смеется Даша, - «Ну а кроме шуток, я очень рада сделать этот шаг, ведь именно сейчас, из песни «Свадьба» начинается совершенно новый этап моего творческого пути»

Официальная премьера сингла «Свадьба» запланирована на завтра, 28 апреля.

Юрий Никитин сообщает, что дерзкий садо-мазо формат группы Nikita с участием Даши Астафьевой сейчас все еще будет оставаться доступным только для эксклюзивных частных мероприятий, и кстати, набор нового состава все еще продолжается.