Сергей Бабкин на проекте «Голос країни»

Все, что нужно знать про музыканта и нового тренера шоу «Голос країни» Сергея Бабкина

Сергей Бабкин – украинский актер и музыкант, а также участник популярной группы «5'nizza». А с недавних пор он еще и популярный телеведущий и тренер знаменитого песенного конкурса «Голос країни-7»

Чтобы рассказать об этом человеке, «Скотч» собрал самые важные факты из биографии Бабкина. В нашем материале вы также найдете знаменитые песни музыканта и «5'nizzы».

1. Когда Бабкин начал заниматься музыкой

В 12 лет Сергей впервые начал осваивать гитару. Так как денег на профессиональных музыкальных педагогов у родителей не было, юноше приходилось самостоятельно постигать азы игры на шестиструнке.

В 14 лет Бабкин познакомился с творчеством коллективов «Браво» и «Сюткин и Ко». Именно благодаря их песням юноша начал писать собственные музыкальные произведения, демонстрируемые в кругу друзей и родственников.

Сергей Бабкин. «Возьми меня» (2013 г.)

2. Как появилась группа «5'nizza»

Окончив 9-й класс, Сергей столкнулся с нелегким выбором профессии: с одной стороны, он мог продолжить учиться в школе или же поступить в военное училище и на протяжении двух лет играть в военном оркестре, а с другой – подать документы в Харьковское музыкальное училище.

Группа «5'nizza»: Сергей Бабкин и Андрей Запорожец

Однажды мама Сергея узнала о лицее искусств, где было театральное отделение. Недолго думая юноша согласился поступить туда и, стоит отметить, не зря. Именно в этот период своей жизни Бабкин познакомился с Андреем Запорожцем, будущим коллегой по группе «5’nizza».

В свободное от занятий время Сергей просил у преподавателей гитару, совершенствовал свои навыки, подбирал аккорды, а Андрей с радостью подпевал ему.

Сергей Бабкин. «Пиши»

3. Актерские начинания Бабкина

В 1996 году Сергей поступил на актерский факультет Харьковского института искусств. На втором курсе юноша одержал победу на конкурсе сценического чтения. Во время студенчества Бабкин был задействован в постановке «Эмигранты», где познакомился с таким талантливым актером как Олег Дидык. Уже на третьем курсе юношу приняли в местный драматически театр А.С. Пушкина.

Сергей Бабкин в образе Дракулы

После окончания института Сергей сразу же вошел в основной состав «Театра 19». На его счету такие постановки как «Чмо», «Двери», «Наш Гамлет».

4. Как Бабкин избежал службы в армии

Вернувшись однажды домой, юноша увидел повестку. Собрав все необходимые документы, Сергей отправился в военкомат, где совершенно случайно обмолвился о том, что работает в театре и у них сегодня будет выступление. На следующий день после выступления актер зашел в кабинет дирекции и объяснил свою ситуацию.

Группа «5'nizza». «Я солдат»

Руководители театра не хотели терять такой ценный кадр, поэтому позвонили прямиком генералу. Вначале мужчина отказался прикрывать юношу, но через несколько минут перезвонил и сообщил следующее: «Пусть остается ваш Бабкин, иначе если я его заберу в армию, от меня уйдет жена».

Именно таким образом начинающему актеру удалось избежать военной службы.

5. Первый успех группы «5'nizza»

Сергей вместе с другом Андреем Запорожцем основал коллектив «5'nizza» в 2000-м году. Вначале парни выступали в небольших клубах и ресторанах, но в 2002 году их жизнь изменилась кардинально.

Сергей Бабкин и Андрей Запорожец

Отправившись на фестиваль Казантип, друзья познакомились с Шумом (DJ Shum), фронтменом московского коллектива «WK?». Ребята сразу же нашли общий язык, обменялись телефонами, а затем разъехались по домам.

Через несколько недель в квартире у Сергея раздался звонок, и на другом конце провода Бабкин услышал знакомый голос Шума: «У меня есть возможность устроить для вас парочку концертов, но хорошенько подумайте, перед тем как принимать такое серьезное решение, ведь после этой поездки ваша жизнь серьезно изменится».

6. Распад и воссоединение группы Бабкина

В 2007 году «5'nizza» объявила о распаде коллектива. Это произошло из-за расхождений во взглядах на один из альбомов. В частности, Андрей хотел расширить состав группы, что свело бы практически на нет функции «человека-оркестра» Бабкина.

Весь уже записанный для третьей пластинки материал перешел к Запорожцу, который сколотил новый музыкальный проект – «SunSay». Теперь поклонники «5’nizzы» могли выбирать между многогранным регги-фанком в исполнении Сан Саныча и лиричной авторской песней Сергея Бабкина.

Группа «5'nizza». I Believe in You

В 2015 году произошло радостное событие – Бабкин и Запорожец объявили о воссоединении «5’nizzы» после десяти долгих лет перерыва в совместном творчестве и тут же выпустили клип с говорящим названием I believe in you.

7. Первый актерский опты Бабкина

Бабкин появился в комедии «День радио», а год спустя ему досталась ключевая роль в фантастическом триллере «Отторжение».

Кадр из Фильма Отторжение

По сюжету его главному герою предстоит разобраться с чередой удивительных ситуаций: вначале небо приобретает неестественно зеленый цвет, люди в панике начинают покидать родные дома, а затем по улицам начинают разъезжать танки.

8. Сотрудничество с Вакарчуком

Бабкин участвовал в музыкальном проекте Святослава Вакарчука «Брюссель». Благодаря этому сотрудничеству летом 2011-го вышел их совместный альбом под одноименным названием, в который вошло 12 треков.

Сергей Бабкин, Святослав Вакарчук. «Зелений чай»

9. Семья Сергея Бабкина

Сергей Бабкин женат. Его жена Снежана Вартанян также актриса. Вместе они воспитывают ее сына от предыдущего брака Артура и их совместную дочь Веселину.

Семья Сергея Бабкина

От первого брака у Бабкина есть сын Илья.

10. Бабкин на проекте «Голос країни-7»

В 2017 году Сергей стал тренером проекта «Голос країни-7», чем вызвал всплеск внимания к своей персоне даже тех., кто прежде не слушал его музыку.

Сергей Бабкин на шоу Голос Країни

На проекте «Голос країни-7» Сергей Бабкин любит обниматься – обнимает и потенциальных кандидатов в воспитанники, и тренеров. Коллеги Бабкина уже окрестили объятия, как «запрещенный прием».