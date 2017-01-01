Скандал вокруг рекламы Pepsi: компания убрала ролик с Кендалл Дженнер и принесла извинения

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В центре сюжета рекламы оказалась сестра Ким Кардашьян, которая пробирается через толпу протестующей молодежи

Кендалл Дженнер, которая еще вчера радовалась, что снялась в новой рекламе Pepsi, сегодня получила повод для печали. Ролик о газированном напитке вызвал негодование пользователей Сети, которые заставили компанию убрать его сразу после премьеры, пишет Variety.

Напомним, в центре сюжета рекламы оказалась сестра Ким Кардашьян, которая пробирается через толпу протестующей молодежи и угощает напитком одного из полицейских, следящих за порядком на уличной акции. Первые зрители видео обвинили его авторов в грубой эксплуатации образа протестующих против расового неравенства (в социальных медиа движение против насилия в отношении чернокожего населения использует тег #BlackLivesMatter). Интернет-пользователям не понравился и выбор главной героини – успешной белой модели, которая получила за съемку немалый гонорар.

Компания Pepsi пыталась создать глобальное сообщение о единстве, мире и взаимопонимании. Ясно, что был упущен из виду важный момент. Мы не собирались освещать какую-либо серьезную проблему. Приносим извинения, что привлекли Кендалл Дженнер,– отреагировали представители компании в ответ на критику.

Попытка Pepsi оправдать собственный креатив и объяснить благородный замысел привела лишь к еще большей критике и потере хорошей репутации, поэтому компания решила просто убрать ролик со своего официального канала.

Грустно, что Pepsi настолько опустилась. Она сделала белую супермодель иконой движения Black Lives Matter. Опять же, компания не имеет собственной истории популяризации расовых проблем и вдруг решила высказаться! Если хочешь поднять этот вопрос в своей рекламе, то нужно быть настоящим и последовательным,– прокомментировал скандал специалист по маркетингу Майк Джексон.

К слову, Кендалл стала первой моделью, которая после Синди Кроуфорд была выбрана лицом рекламной кампании напитка, и пока хранит молчание на фоне разразившегося скандала.