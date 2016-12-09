Советы супермоделей: десять лайфхаков о еде и питании от длинноногих богинь мировых подиумов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как все время находиться в хорошей форме? Ответ наверняка знают модели, для которых внешность - это работа.

Мы выбрали 10 лучших цитат супермоделей и одного модельера, который стал для многих примером для подражания. О своих привычках в питании и работе над собственным телом - словами Натальи Водяновой, Ирины Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Жизель Бюндхен, Моники Белуччи и Кейт Аптон, Дутсен Крос и Миранды Керр, Кейт Мосс и Марка Джейкобса.

Наталья Водянова

Мы - супермодели - просто обязаны выглядеть безупречно. Быть здоровыми, ухоженными и чистыми, с блестящими глазами. Это то, что нельзя подделать или исправить в короткий срок. Единственной диетой, которую я пробовала, была диета по группе крови. Я следовала рекомендациям в течении нескольких лет и вполне была довольна результатами. Но сейчас мое питание просто более осознанное, без строгих рамок.

Миранда Керр

Я ем приблизительно 80% здоровой еды и 20% — не очень, считаю, это прекрасный баланс. Ведь лишать себя удовольствий я не намерена и никому не советую. Два секретный ингредиента, которые помогают мне выглядеть хорошо, - это сок нони, который я пью уже более 10 лет и кокосовое масло, которое я применяю как в еду, так и использую в составе косметических средств.

Кейт Мосс

Ну что сказать, наркотики и алкоголь - проблема практически всех моделей. Ты всегда на публике, всегда играешь, не имеешь права выглядеть уставшей или заболеть. И нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. Но.. я несколько раз чуть не умерла, поэтому послушайте меня. Алкоголь и наркотики - это смерть. И лучше бросить дело, которое вас к ним подтолкнуло, чем увлечься этим всем всерьез. А с годами приходит понимание, что лучшее, что у тебя есть - твоя индивидуальность. То, что дала тебе природа. Не смотря на свою худобу, я никогда не страдала анорексией, всегда много двигалась - будь это спорт или танцы, хорошо высыпалась. А в плане питания, малейший шаг, который можно сделать навстречу хорошему внешнему виду - сократить потребление соли. Отечность никому не к лицу.

Рози Хантингтон-Уайтли

Сейчас такое время, когда заменить фастфуд и сложные дико калорийные десерты чем-то легким и полезным крайне просто. Мой выбор - не бросаться из крайности в крайность. Нужно немного похудеть - больше двигайтесь и ограничивайте сладкое и углеводы. Никогда не любила диеты и особые режимы питания. Просто считаю, что питаться нужно как можно проще.