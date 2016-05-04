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    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную

    • Сьогодні, 15:37
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    Политика политикой, а о красоте забывать нельзя: специально для Мелании Трамп в Белом доме будет приготовлена отдельная комната, где новоявленная Первая леди будет готовится к важным событиям.

     Большая гримерная вместит в себе еще и гардероб, а особое внимание в «кабинете красоты» будет уделено освещению: «Правильный свет сделает работу ее команды наиболее эффективной», — призналась визажист Мелании Николь Брил, подчеркивая, что обычно на макияж Трамп уходит около полутора часов.

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    Впрочем, Мелания будет использовать гримерку не так уж и часто: бывшая модель заявила, что не переедет вслед за мужем в Вашингтон и останется жить в Нью-Йорке. А вот оценить все прелести «кабинета» Первая леди сможет совсем скоро, во время подготовки к инаугурации Дональда Трампа. Правда, если верить словам визажиста, команда стилистов Мелании будет работать в обычном режиме.

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    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную
    Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную

    Джерело: graziamagazine.ru

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