Специально для Мелании Трамп в Белом доме оборудуют гримерную

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Политика политикой, а о красоте забывать нельзя: специально для Мелании Трамп в Белом доме будет приготовлена отдельная комната, где новоявленная Первая леди будет готовится к важным событиям.

Большая гримерная вместит в себе еще и гардероб, а особое внимание в «кабинете красоты» будет уделено освещению: «Правильный свет сделает работу ее команды наиболее эффективной», — призналась визажист Мелании Николь Брил, подчеркивая, что обычно на макияж Трамп уходит около полутора часов.

Впрочем, Мелания будет использовать гримерку не так уж и часто: бывшая модель заявила, что не переедет вслед за мужем в Вашингтон и останется жить в Нью-Йорке. А вот оценить все прелести «кабинета» Первая леди сможет совсем скоро, во время подготовки к инаугурации Дональда Трампа. Правда, если верить словам визажиста, команда стилистов Мелании будет работать в обычном режиме. 1 з 11 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru