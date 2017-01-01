Супруга сбежавшего из России депутата Вороненкова выпустила эротический клип

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Мария Максакова

39-летняя российская оперная дива и экс-депутат презентовала шокирующее поп-видео

Жена экс-депутата Думы РФ и сама в бывшем депутат Мария Максакова, которая недавно с мужем Денисом Вороненковым сбежала в Украину, выпустила шокирующий клип.

Отметим, что Мария Максакова, как меццо-сопрано, является солисткой Мариинской оперы в России и приглашенной солисткой театра «Геликон-опера». Кроме того, до недавнего времени работала преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных, однако в марте 2017 года была уволена оттуда «за прогулы».

Академическая вокалистка и экс-депутат Госдумы опубликовала в сети свой поп-клип на песню «Ты будешь моим». Оказалось, что клип был снят прошлой осенью, а появившись в ютубе, тут же набрал полмиллиона просмотров.

Напомним, Вороненков в конце 2016 года бежал в Украину и получил там гражданство. Как уверял экс-депутат, уголовное преследование в отношении него является «несправедливым». В России 3 марта суд санкционировал заочный арест экс-депутата. Уточняется, что срок ареста Вороненкова будет отсчитываться со дня пересечения им границы с Россией.

Вместе с Вороненковым уехала из России его жена, экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, которую после этого исключили из «Единой России» из-за наличия иностранного гражданства, а также уволили из академии имени Гнессина.