  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка

    Спортсменка ждет малыша от бизнесмена Оганяна

    Прославленная теннисистка Серена Уильямс ждет первого ребенка. О беременности 35-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram: она опубликовала фото, на котором позирует в желтом купальнике, демонстрируя округлившийся живот.

    «20 недель»,— подписала снимок звезда, сообщив таким образом, что она находится на пятом месяце беременности.



    Будущий малыш станет первым для Серены и ее жениха, 33-летнего Алексиса Оганяна, бизнесмена в сфере IT и основателя суперпопулярного портала Reddit. О романе пары стало известно осенью 2015 года, а в конце 2016-го состоялась помолвка, и на пальце четырехкратной олимпийской чемпионки засверкало кольцо с бриллиантом.

    Как говорят инсайдеры, влюбленные очень счастливы и наслаждаются безоблачным романом. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике, а Алексис вообще носит любимую на руках.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ