Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца

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Спортсменка ждет малыша от бизнесмена Оганяна

Прославленная теннисистка Серена Уильямс ждет первого ребенка. О беременности 35-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram: она опубликовала фото, на котором позирует в желтом купальнике, демонстрируя округлившийся живот.

«20 недель»,— подписала снимок звезда, сообщив таким образом, что она находится на пятом месяце беременности.





Будущий малыш станет первым для Серены и ее жениха, 33-летнего Алексиса Оганяна, бизнесмена в сфере IT и основателя суперпопулярного портала Reddit. О романе пары стало известно осенью 2015 года, а в конце 2016-го состоялась помолвка, и на пальце четырехкратной олимпийской чемпионки засверкало кольцо с бриллиантом.

Как говорят инсайдеры, влюбленные очень счастливы и наслаждаются безоблачным романом. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике, а Алексис вообще носит любимую на руках.