Умер американский фотограф Стэнли Грин

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О смерти Грина рассказал основатель фестиваля Visa Pour l'Image Жан-Франсуа Леруа.

В пятницу, 19 мая, из жизни ушел известный американский фотожурналист Стэнли Грин. Об этом в своем фейсбуке сообщил основатель международного фестиваля Visa Pour l’Image Жан-Франсуа Леруа — точную причину смерти он не назвал, отметив, что в последнее время фотограф боролся с тяжелой болезнью.

Стэнли Грин родился в 1949 году в Нью-Йорке. По совету фотографа Юджина Смита получил фотографическое образование в School of Visual Arts, после чего занимался съемкой в разных жанрах. Однако всерьез о карьере фотографа задумался только в конце 1980-х годов, когда решил посвятить себя фотожурналистике. Он снимал падение Берлинской стены в Германии, освещал Чеченскую войну в России и другие военные конфликты по всему миру, в том числе в Грузии, Ираке, Сомали и Ливане.

Грин — многократный лауреат премии World Press Photo и других престижных конкурсов фотожурналистики. С 1986 года он жил и работал в Париже.

Джерело: Bird In Flight