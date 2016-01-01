Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»

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Кэрри Фишер, прославившаяся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны» скончалась в возрасте 60 лет, сообщили прессе ее родственники.

Актриса так и не оправилась от сердечного приступа, перенесенного несколько дней назад.

Впервые принцессу Лею Фишер сыграла в 1977 году. На момент начала съемок ей было 19 лет. Последний раз Фишер предстала перед поклонниками франшизы в образе постаревшей Леи в 2015 году в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы».

Джерело: graziamagazine.ru