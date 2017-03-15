В Кремле исключили возможность замены Самойловой на «Евровидении-2017»

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Россия не будет менять своего представителя на международном песенном конкурсе «Евровидении-2017»

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», — прокомментировал возможный запрет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сможет ли представительница России выступить в Киеве – пока неизвестно, т.к. Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

В СБУ пояснили, что собираются инициировать проверку из-за возникшего вокруг Самойловой ажиотажа.

«Мы этот вопрос изучим и примем взвешенное решение. Сейчас рано говорить о том, будет ли ей запрещен въезд на территорию Украины. Мы проверим, а потом будем принимать решение», – сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь, представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В интервью «Медузе» девушка рассказала, что ехала туда порадовать людей, и все прошло замечательно.

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова.

Юлия также отметила, что СБУ еще ей не звонила по поводу гастролей в оккупированном Крыму: «Никто не звонил, ничего не спрашивал».

По материалам: РИА Новости.



