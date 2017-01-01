В прокат выходит взрывная комедия «Папочка моей бывшей»

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В киноленте снялся оскароносный Джей Кимбли Симмонс

В украинский прокат с 6 апреля выходит американская кинокомедия «Папочка моей бывшей».

В главных ролях – Джей Кимбл Симмонс, который в 2015 году получил Оскар за роль второго плана в фильме «Одержимость» и «Золотой глобус».

Эмиль Хирш в 2008 году сыграл главную роль в фильме Шона Пенна с хорошей фестивальной историей (около 100 фестивалей) «В диких условиях», и был номинирован на Премию Гильдии актеров. Нашумевшая лента Шона Пенна также выдвигалась на премии Сезар, Оскар и стала обладателем Золотого глобуса за лучший саундтрек.

Согласно сюжету комедии, с тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Дело в том, что он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.