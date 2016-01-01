Виктория Бекхэм опубликовала фото дочери в память о скончавшейся Дебби Рейнольдс

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Поклонники полагают, что снимком пятилетней Харперс дизайнер отдала дань памяти покойной актрисе

Виктория Бекхэм с семьей проводит рождественские каникулы на Мальдивах, но не отказывается от соцсетей и читает новости.

Вчера она поделилась в инстаграме снимком пятилетней дочери, на котором малышка сидит под большим зонтом, отвернувшись от камеры. «Поющие под дождем», — так подписала фотографию дизайнер.

По комментарию звездной мамы можно предположить, что она посвятила этот снимок покойной актрисе Дебби Рейнольдс, которая сыграла Кэти Селден в мюзикле «Поющие под дождем» в 1952 году. Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти дочери Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». По сообщениям СМИ, причиной гибели Дебби явился инсульт. Ей стало плохо во время подготовки к похоронам наследницы.

Джерело: graziamagazine.ru