Взорвали сеть: клип группы «Грибы» набрал почти 6 миллионов просмотров

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Кадр из клипа «Тает лед» «Грибов»

Новое видео на песню «Тает лед» взбудоражило пользователей сети

Новый клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед» набрал на YouTube почти 6 миллионов просмотров.

Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году.

По версии премии Yuna группа «Грибы» были названы «открытием 2016 года».