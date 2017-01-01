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    Взорвали сеть: клип группы «Грибы» набрал почти 6 миллионов просмотров

    • Сьогодні, 12:17
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    Кадр из клипа &laquo;Тает лед&raquo; &laquo;Грибов&raquo;
    Кадр из клипа «Тает лед» «Грибов»

    Новое видео на песню «Тает лед» взбудоражило пользователей сети

    Новый клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед» набрал на YouTube почти 6 миллионов просмотров.

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    Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году.

    По версии премии Yuna группа «Грибы» были названы «открытием 2016 года».

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