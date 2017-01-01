«Обычный цинизм»: реакция соцсетей на решение России отправить на «Евровидение» инвалида



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Самойлова

Новость об участии в «Евровидении» от России девушки-инвалида Юлии Самойловой, незаконно посещавшей оккупированный Крым, не оставила социальные сети равнодушными

Россия определилась с участницей в конкурсе «Евровидение-2017» - страну будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидном кресле.

В 2015 году певица принимала участие в концерте в оккупированном Крыму, причем въехала на территорию аннексированного полуострова с нарушением украинского законодательства. Это обстоятельство буквально взорвало социальные сети.

В основном, пользователи украинского сегмента Facebook придерживаются мнения, что певице надо запретить въезд в Украину, в связи с ее пребыванием на территории Крыма.

Блогеры пишут о том, что выбор участницы от России выглядит, как откровенная манипуляция общественным мнением.

Политолог Тарас Березовец отметил, что участие в конкурсе Юлии Самойловой – это очевидная и намеренная провокация российских политтехнологов.

Некоторые пользователи в связи с выбором участницы с инвалидностью для песенного конкурса сравнили Путина с Гитлером.

В комментариях пользователи соцсетей обвиняют россиян в подлости и лицемерии – тем, что те прячутся за спинами женщин и детей, а теперь еще и девушки с ограниченными возможностями.

Есть и откровенно злые шутки о людях с ограниченными возможностями.