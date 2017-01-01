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    Звезда «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон сыграет умственно отсталую

    • Сьогодні, 17:10
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    Дакота Джонсон своей роли Анастейши Стил в экранизации трилогии «Пятьдесят оттенков серого» набирает популярность в Голливуде.

    На подходе новый проект, в котором актриса сыграет умственно отсталую девушку, которую подвергли принудительной стерилизации.

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    В основе картины «Unfit» лежит реальная история, которая также дала основу для книги «Имбецилы: Верховный суд, американская евгеника и стерилизация Керри Бак», написанной адвокатом пострадавшей девушки. Режиссер картины и другие актеры каста пока неизвестны, но благодаря книге мы знаем ее сюжет. Фильм расскажет о 19-летней Керри Бак, чье умственное развитие остановилось в возрасте 10 лет из-за наследственного заболевания. Девушку помещают в психиатрическую клинику, где она попадает под программу принудительной стерилизации умственно отсталых, которую в то время приняли в США.

    Джерело: popcornnews

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